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Zemskiy doktor. Zhit zanovo 2011, season 1

Zemskiy doktor. Zhit zanovo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zemskiy doktor. Zhit zanovo Seasons Season 1
Земский доктор. Жить заново 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Zemskiy doktor. Zhit zanovo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Жить заново» одаренная молодая женщина-хирург Ольга Самойлова продолжает работать в небольшой провинциальной больнице. Она тяжело переносит расставание с Юрием Валуевым и находит утешение только в работе и в воспитании дочери. Тем временем в отделение поступает тяжелораненый мужчина без документов, который называет себя Борисом. Оля проводит у его постели много времени и постепенно влюбляется в нового знакомого. Коллеги не одобряют этот служебный роман. Тем более, вскоре выясняется, что Борис – вовсе не тот, за кого пытается себя выдавать. Но героиня все же хочет ему помочь.

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"Zemskiy doktor. Zhit zanovo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 September 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 September 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 September 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 September 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 September 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 September 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 September 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 September 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
11 September 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 September 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
11 September 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
11 September 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
11 September 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
11 September 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
11 September 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
11 September 2011
TV series release schedule
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