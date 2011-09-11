В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Жить заново» одаренная молодая женщина-хирург Ольга Самойлова продолжает работать в небольшой провинциальной больнице. Она тяжело переносит расставание с Юрием Валуевым и находит утешение только в работе и в воспитании дочери. Тем временем в отделение поступает тяжелораненый мужчина без документов, который называет себя Борисом. Оля проводит у его постели много времени и постепенно влюбляется в нового знакомого. Коллеги не одобряют этот служебный роман. Тем более, вскоре выясняется, что Борис – вовсе не тот, за кого пытается себя выдавать. Но героиня все же хочет ему помочь.