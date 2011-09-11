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Земский доктор. Жить заново 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земский доктор. Жить заново
Киноафиша Сериалы Земский доктор. Жить заново Сезоны Сезон 1

Земский доктор. Жить заново 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земский доктор. Жить заново»

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Жить заново» одаренная молодая женщина-хирург Ольга Самойлова продолжает работать в небольшой провинциальной больнице. Она тяжело переносит расставание с Юрием Валуевым и находит утешение только в работе и в воспитании дочери. Тем временем в отделение поступает тяжелораненый мужчина без документов, который называет себя Борисом. Оля проводит у его постели много времени и постепенно влюбляется в нового знакомого. Коллеги не одобряют этот служебный роман. Тем более, вскоре выясняется, что Борис – вовсе не тот, за кого пытается себя выдавать. Но героиня все же хочет ему помочь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Земский доктор. Жить заново» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 сентября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 сентября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 сентября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 сентября 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 сентября 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 сентября 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 сентября 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 сентября 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
11 сентября 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
11 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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