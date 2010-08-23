Menu
Russian
Zemskiy doktor 2010, season 1

Земский доктор 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 August 2010
Production year 2010
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Zemskiy doktor" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земский доктор» молодая женщина Ольга Самойлова работает хирургом в хорошей частной клинике. Ее любят пациенты и уважают коллеги, да и в семье у нее все идет как по нотам: любящий и заботливый муж Михаил, замечательная дочь Катя, в доме царит мир и согласие. Однако судьба Оли переворачивается в один миг, когда ее супруг попадает в аварию. Врачи не успевают спасти мужчину, и его безутешная вдова разочаровывается в своей работе. На очередной операции она чуть не становится причиной смерти пациента. Тогда Оля уезжает из столицы и решает устроиться врачом общей практики в обычную поликлинику.

Series rating

5.1
Rate 11 votes
5.2 IMDb

"Zemskiy doktor" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 August 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 August 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 August 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 August 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 August 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 August 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 August 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 August 2010
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 August 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 August 2010
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 August 2010
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 August 2010
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 August 2010
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 August 2010
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 August 2010
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 August 2010
