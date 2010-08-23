В 1 сезоне сериала «Земский доктор» молодая женщина Ольга Самойлова работает хирургом в хорошей частной клинике. Ее любят пациенты и уважают коллеги, да и в семье у нее все идет как по нотам: любящий и заботливый муж Михаил, замечательная дочь Катя, в доме царит мир и согласие. Однако судьба Оли переворачивается в один миг, когда ее супруг попадает в аварию. Врачи не успевают спасти мужчину, и его безутешная вдова разочаровывается в своей работе. На очередной операции она чуть не становится причиной смерти пациента. Тогда Оля уезжает из столицы и решает устроиться врачом общей практики в обычную поликлинику.