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Земский доктор 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земский доктор
Киноафиша Сериалы Земский доктор Сезоны Сезон 1

Земский доктор 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земский доктор»

В 1 сезоне сериала «Земский доктор» молодая женщина Ольга Самойлова работает хирургом в хорошей частной клинике. Ее любят пациенты и уважают коллеги, да и в семье у нее все идет как по нотам: любящий и заботливый муж Михаил, замечательная дочь Катя, в доме царит мир и согласие. Однако судьба Оли переворачивается в один миг, когда ее супруг попадает в аварию. Врачи не успевают спасти мужчину, и его безутешная вдова разочаровывается в своей работе. На очередной операции она чуть не становится причиной смерти пациента. Тогда Оля уезжает из столицы и решает устроиться врачом общей практики в обычную поликлинику.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Земский доктор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 августа 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 августа 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 августа 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 августа 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 августа 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 августа 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 августа 2010
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 августа 2010
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 августа 2010
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 августа 2010
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 августа 2010
График выхода всех сериалов
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