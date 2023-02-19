В 1 сезоне сериала «Грязные игры» в центре событий оказываются мошенник Чарли и сотрудника ЦРУ Эмма, которая работает под прикрытием. Сначала главные герои проводят страстные ночи вместе, и это их ни к чему не обязывает. Но вскоре они по-настоящему влюбляются друг в друга. Обоим приходится много лгать своей второй половине. Чарльз и Эмма даже не подозревают, что их неизбежно ожидает столкновение интересов. В то время как Чарли наращивает обороты своего «бизнеса», чтобы навсегда стать свободным, Эмма выходит на мстительного преступника, которому слишком многое известно о Чарли.