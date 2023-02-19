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The Company You Keep 2023, season 1

The Company You Keep season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Company You Keep Seasons Season 1
The Company You Keep
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Company You Keep" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Грязные игры» в центре событий оказываются мошенник Чарли и сотрудника ЦРУ Эмма, которая работает под прикрытием. Сначала главные герои проводят страстные ночи вместе, и это их ни к чему не обязывает. Но вскоре они по-настоящему влюбляются друг в друга. Обоим приходится много лгать своей второй половине. Чарльз и Эмма даже не подозревают, что их неизбежно ожидает столкновение интересов. В то время как Чарли наращивает обороты своего «бизнеса», чтобы навсегда стать свободным, Эмма выходит на мстительного преступника, которому слишком многое известно о Чарли.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

"The Company You Keep" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
19 February 2023
A Sparkling Reputation
Season 1 Episode 2
26 February 2023
Against All Odds
Season 1 Episode 3
5 March 2023
All In
Season 1 Episode 4
19 March 2023
The Spy Who Loved Me
Season 1 Episode 5
26 March 2023
The Real Thing
Season 1 Episode 6
2 April 2023
Company Man
Season 1 Episode 7
9 April 2023
The Art of the Steel
Season 1 Episode 8
16 April 2023
The Truth Shall Set You Free
Season 1 Episode 9
30 April 2023
The Truth Hurts
Season 1 Episode 10
7 May 2023
TV series release schedule
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