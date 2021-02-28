В 1 сезоне сериала «Непрекрасная леди» прошло много лет с тех пор, как родители Анфисы пропали при загадочных обстоятельствах. Их тела не обнаружили. Но Анфиса с ранних лет не сомневалась в том, что на ее родителей было совершено покушение. Анфиса вырастает и начинает догадываться, кто именно отправил ее детдом, чтобы нажиться на гибели ее отца и матери. Выйдя из детского дома, Анфиса не собирается поступать в университет, искать работу или выходить замуж. Девушка преследует одну-единственную цель – отомстить за свою семью. Она проводит собственное расследование. Девушка готова идти до конца.