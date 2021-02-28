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Neprekrasnaya ledi 2021, season 1

Neprekrasnaya ledi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Neprekrasnaya ledi Seasons Season 1
Непрекрасная леди 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Neprekrasnaya ledi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Непрекрасная леди» прошло много лет с тех пор, как родители Анфисы пропали при загадочных обстоятельствах. Их тела не обнаружили. Но Анфиса с ранних лет не сомневалась в том, что на ее родителей было совершено покушение. Анфиса вырастает и начинает догадываться, кто именно отправил ее детдом, чтобы нажиться на гибели ее отца и матери. Выйдя из детского дома, Анфиса не собирается поступать в университет, искать работу или выходить замуж. Девушка преследует одну-единственную цель – отомстить за свою семью. Она проводит собственное расследование. Девушка готова идти до конца.

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"Neprekrasnaya ledi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 February 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 February 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 February 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 February 2021
TV series release schedule
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