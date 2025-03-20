Menu
Russian
Season premiere 20 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «The Residence» в стенах Белого дома Соединенных Штатов Америки происходит преступление. Для расследования приглашают эксцентричного детектива, занимающегося особо сложными и секретными делами. В наличии – один труп и 157 подозреваемых. Все они – обитатели правительственной резиденции: от флористов и поваров до приближенных президента. В здании 132 комнаты, в каждой из которых может скрываться преступник. Опрашивая всех свидетелей, детектив получает целую коллекцию тайн Белого дома – от забавных и невинных признаний до по-настоящему рискованных откровений.

7.4
13 votes
7.7 IMDb

The Fall of the House of Usher
Season 1 Episode 1
20 March 2025
Dial M for Murder
Season 1 Episode 2
20 March 2025
Knives Out
Season 1 Episode 3
20 March 2025
The Last of Sheila
Season 1 Episode 4
20 March 2025
The Trouble with Harry
Season 1 Episode 5
20 March 2025
The Third Man
Season 1 Episode 6
20 March 2025
The Adventure of the Engineer's Thumb
Season 1 Episode 7
20 March 2025
The Mistery of the Yellow Room
Season 1 Episode 8
20 March 2025
