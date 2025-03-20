В 1 сезоне сериала «The Residence» в стенах Белого дома Соединенных Штатов Америки происходит преступление. Для расследования приглашают эксцентричного детектива, занимающегося особо сложными и секретными делами. В наличии – один труп и 157 подозреваемых. Все они – обитатели правительственной резиденции: от флористов и поваров до приближенных президента. В здании 132 комнаты, в каждой из которых может скрываться преступник. Опрашивая всех свидетелей, детектив получает целую коллекцию тайн Белого дома – от забавных и невинных признаний до по-настоящему рискованных откровений.