В 1 сезоне сериала «Наш дом» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Фай Лоусон. Она живет вместе со своим супругом Брэмом в большом доме. Все меняется после того, как Фай однажды возвращается в родные стены. К своему удивлению, она обнаруживает, что в ее доме находятся совершенно незнакомые ей люди. Фай пытается выяснить, как чужая семья попала сюда, и куда пропал ее супруг. В скором времени в жизни Фай начинается настоящий кошмар. Она выясняет, что близкие люди не всегда являются теми, кем кажутся. Жизнь женщины постепенно превращается в руины, но это происходит не без ее участия.