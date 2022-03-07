Menu
Our House 2022, season 1

Our House
Season premiere 7 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Our House" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наш дом» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Фай Лоусон. Она живет вместе со своим супругом Брэмом в большом доме. Все меняется после того, как Фай однажды возвращается в родные стены. К своему удивлению, она обнаруживает, что в ее доме находятся совершенно незнакомые ей люди. Фай пытается выяснить, как чужая семья попала сюда, и куда пропал ее супруг. В скором времени в жизни Фай начинается настоящий кошмар. Она выясняет, что близкие люди не всегда являются теми, кем кажутся. Жизнь женщины постепенно превращается в руины, но это происходит не без ее участия.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Our House List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 March 2022
