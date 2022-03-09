Menu
Kill Heel 2022, season 1

Kill Heel
Season premiere 9 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 18 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Убийственные каблучки» в центре событий оказываются три женщины, которые построили карьеру в сфере торговли. Первая из них, У Хён, является телеведущей магазина на диване. У ее программы стабильные рейтинги и продажи, но она не чувствует себя уверенно, ведь рынок стремительно меняется. Ее личная жизнь складывается успешно, но она боится застоя в профессиональной среде. Вторая, Пэ Ок Сон, ведет телепередачу, посвященную моде. Ее элегантность и чувство стиля является предметом зависти и восхищения. А Ким Мо Ран занимает должность вице-президента компании по продаже товаров для дома. Она настоящий трудоголик и добилась всего своими силами.

6.1
Rate 13 votes
6.3 IMDb

Season 1
Episode 1
9 March 2022
Episode 2
10 March 2022
Episode 3
16 March 2022
Episode 4
17 March 2022
Episode 5
23 March 2022
Episode 6
24 March 2022
Episode 7
30 March 2022
Episode 8
31 March 2022
Episode 9
6 April 2022
Episode 10
7 April 2022
Episode 11
13 April 2022
Episode 12
14 April 2022
Episode 13
20 April 2022
Episode 14
21 April 2022
