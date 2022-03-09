В 1 сезоне сериала «Убийственные каблучки» в центре событий оказываются три женщины, которые построили карьеру в сфере торговли. Первая из них, У Хён, является телеведущей магазина на диване. У ее программы стабильные рейтинги и продажи, но она не чувствует себя уверенно, ведь рынок стремительно меняется. Ее личная жизнь складывается успешно, но она боится застоя в профессиональной среде. Вторая, Пэ Ок Сон, ведет телепередачу, посвященную моде. Ее элегантность и чувство стиля является предметом зависти и восхищения. А Ким Мо Ран занимает должность вице-президента компании по продаже товаров для дома. Она настоящий трудоголик и добилась всего своими силами.