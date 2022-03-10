В 1 сезоне сериала «Феодосия» действие происходит в 1906 году. Главная героиня по имени Феодосия Трокмортон для своих четырнадцати лет обладает невероятно острым умом. Помимо этого, она наделена сверхъестественными способностями и страстно увлечена историей Древнего Египта, что совершенно неудивительно, ведь отец девушки является управляющим музея, а мама-феминистка профессионально занимается археологией. Феодосия Трокмортон собирает команду, в состав которой входит ее младший брат Анри, юноша по имени Уилл и египетская принцесса Сафия. Героям предстоит вступить в противостояние с могущественным секретным сообществом.