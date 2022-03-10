Menu
Russian
Theodosia 2022, season 1

Theodosia
Season premiere 10 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Феодосия» действие происходит в 1906 году. Главная героиня по имени Феодосия Трокмортон для своих четырнадцати лет обладает невероятно острым умом. Помимо этого, она наделена сверхъестественными способностями и страстно увлечена историей Древнего Египта, что совершенно неудивительно, ведь отец девушки является управляющим музея, а мама-феминистка профессионально занимается археологией. Феодосия Трокмортон собирает команду, в состав которой входит ее младший брат Анри, юноша по имени Уилл и египетская принцесса Сафия. Героям предстоит вступить в противостояние с могущественным секретным сообществом.

6.2
6.4 IMDb

The Eye Of Horus
Season 1 Episode 1
10 March 2022
The Curse
Season 1 Episode 2
10 March 2022
The Missing Princess
Season 1 Episode 3
10 March 2022
An Accidental Odyssey
Season 1 Episode 4
10 March 2022
The Games People Play
Season 1 Episode 5
10 March 2022
Cleaning Catastrophe
Season 1 Episode 6
10 March 2022
The Head of the Snake
Season 1 Episode 7
10 March 2022
The Sound of Magic
Season 1 Episode 8
10 March 2022
Double Danger
Season 1 Episode 9
10 March 2022
The Darkening
Season 1 Episode 10
10 March 2022
The Pit of Despair
Season 1 Episode 11
10 March 2022
Wild Child
Season 1 Episode 12
10 March 2022
The Eye of the Needle
Season 1 Episode 13
10 March 2022
A Date with Destiny
Season 1 Episode 14
3 October 2022
Time Waits for Nobody
Season 1 Episode 15
3 October 2022
The Age of Wisdom
Season 1 Episode 16
3 October 2022
The Nightmare at the Museum
Season 1 Episode 17
3 October 2022
The Amazing Will
Season 1 Episode 18
3 October 2022
The Magic Flute
Season 1 Episode 19
3 October 2022
An Impossible Choice
Season 1 Episode 20
3 October 2022
What Big Teeth You Have
Season 1 Episode 21
3 October 2022
Snake and Ladder
Season 1 Episode 22
3 October 2022
Mummies Alive!
Season 1 Episode 23
3 October 2022
In Her Shoes
Season 1 Episode 24
3 October 2022
Once Bitten
Season 1 Episode 25
3 October 2022
The Last Sunrise
Season 1 Episode 26
3 October 2022
