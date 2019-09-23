В 1 сезоне сериала «Сделано в Италии» в центре событий оказывается молодая девушка из семьи итальянских эмигрантов. У родителей Ирены не хватает денег, чтобы оплатить обучение в колледже, и девушка отправляется искать работу. Ей посчастливилось поступить на службу в модный журнал «Appeal». Спустя некоторое время Ирена увлекается дизайном одежды по-настоящему. По счастливой случайности это время приходится на период небывалого расцвета итальянской моды. Она встречает модельеров, которые полны решимости потеснить Францию на международном рынке и стать законодателями моды на мировом уровне.