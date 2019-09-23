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Made in Italy season 1 watch online

Made in Italy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Made in Italy Seasons Season 1
Made in Italy 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Made in Italy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сделано в Италии» в центре событий оказывается молодая девушка из семьи итальянских эмигрантов. У родителей Ирены не хватает денег, чтобы оплатить обучение в колледже, и девушка отправляется искать работу. Ей посчастливилось поступить на службу в модный журнал «Appeal». Спустя некоторое время Ирена увлекается дизайном одежды по-настоящему. По счастливой случайности это время приходится на период небывалого расцвета итальянской моды. Она встречает модельеров, которые полны решимости потеснить Францию на международном рынке и стать законодателями моды на мировом уровне.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

"Made in Italy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 September 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 September 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 September 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 September 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 September 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 September 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 September 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 September 2019
TV series release schedule
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