Kinoafisha TV Shows Quantum Leap Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Quantum Leap

  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • British Columbia, Canada

Filming Dates

  • 9 March 2022 - 30 March 2022
