В 1 сезоне сериала «Миссис Американский пирог» в центре событий оказывается уверенная американка Максин Симмонс, которая делает все, чтобы завоевать свое место среди элиты общества Палм-Бич. Богатые и влиятельные люди не любят впускать в свой круг представителей среднего класса, но Максин не из тех, кто отступает в случае возникновения препятствий. Главной героине предстоит ответить на несколько вопросов: как попасть в привилегированное общество, зачем ей это нужно, а главное – чем она готова пожертвовать для того, чтобы достичь своей цели? Максин Симмонс ждет немало увлекательных приключений.