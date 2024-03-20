Menu
Palm Royale 2024, season 1

Season premiere 20 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
"Palm Royale" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Миссис Американский пирог» в центре событий оказывается уверенная американка Максин Симмонс, которая делает все, чтобы завоевать свое место среди элиты общества Палм-Бич. Богатые и влиятельные люди не любят впускать в свой круг представителей среднего класса, но Максин не из тех, кто отступает в случае возникновения препятствий. Главной героине предстоит ответить на несколько вопросов: как попасть в привилегированное общество, зачем ей это нужно, а главное – чем она готова пожертвовать для того, чтобы достичь своей цели? Максин Симмонс ждет немало увлекательных приключений.

6.5
6.8 IMDb

Pilot
Season 1 Episode 1
20 March 2024
Maxine Saves a Cat
Season 1 Episode 2
20 March 2024
Maxine's Like a Dellacorte
Season 1 Episode 3
20 March 2024
Maxine Rolls the Dice
Season 1 Episode 4
27 March 2024
Maxine Shakes the Tree
Season 1 Episode 5
3 April 2024
Maxine Takes a Step
Season 1 Episode 6
10 April 2024
Maxine Bags a Prince
Season 1 Episode 7
17 April 2024
Maxine Saves the Whale
Season 1 Episode 8
24 April 2024
Maxine Makes a Splash
Season 1 Episode 9
1 May 2024
Maxine Throws a Party
Season 1 Episode 10
8 May 2024
