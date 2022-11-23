Menu
Pitch Perfect 2022, season 1

Pitch Perfect season 1 poster
Pitch Perfect: Bumper in Berlin
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Pitch Perfect" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Идеальный голос: Бампер в Берлине» в центре событий оказывается исполнитель Бампер Аллен — лидер популярного музыкального коллектива «Триальтины», который в свое время сражался за любовь слушателей с группой «Барденские Беллы». Главный герой обладает обаянием настоящего циника и негодяя, что, по всей видимости, получает отражение в его творчестве. Однако сольная карьера Аллена не задалась, а дебютная пластинка провалилась. Но после поражения Бампер узнает, что одна из его песен стала хитом у европейских слушателей. Тогда он решает переехать в Германию и продолжить свою карьеру там.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Backpfeifengesicht
Season 1 Episode 1
23 November 2022
Torschlusspanik
Season 1 Episode 2
23 November 2022
Verschlimmbessern
Season 1 Episode 3
23 November 2022
Streicheleinheit
Season 1 Episode 4
23 November 2022
Mutterseelenallein
Season 1 Episode 5
23 November 2022
Lebensabschnittspartner
Season 1 Episode 6
23 November 2022
