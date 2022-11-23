В 1 сезоне сериала «Идеальный голос: Бампер в Берлине» в центре событий оказывается исполнитель Бампер Аллен — лидер популярного музыкального коллектива «Триальтины», который в свое время сражался за любовь слушателей с группой «Барденские Беллы». Главный герой обладает обаянием настоящего циника и негодяя, что, по всей видимости, получает отражение в его творчестве. Однако сольная карьера Аллена не задалась, а дебютная пластинка провалилась. Но после поражения Бампер узнает, что одна из его песен стала хитом у европейских слушателей. Тогда он решает переехать в Германию и продолжить свою карьеру там.