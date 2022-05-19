Menu
Angelyne 2022, season 1

Angelyne season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Angelyne Seasons Season 1
Angelyne
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 20 minutes
"Angelyne" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ангелина» в центре событий оказывается девушка по имени Рени Голдберг. Она провела детство в Польше, но, будучи подростком, переехала со своей семьей в Штаты. В 80-е она создала образ секс-идола, превратившись в роскошную пышногрудую блондинку Анджелину. Ее фотографии на многочисленных рекламных щитах, размещенных по всему Лос-Анджелесу, не остались без внимания. При этом никто не знал, кто такая Анджелина, чем она занимается и как приобрела известность. Но когда девушку видели в Голливуде в розовом кадиллаке, она моментально привлекала внимание общественности.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"Angelyne" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Dream Machine
Season 1 Episode 1
19 May 2022
Gods and Fairies
Season 1 Episode 2
19 May 2022
Glow in the Dark Queen of the Universe
Season 1 Episode 3
19 May 2022
The Tease
Season 1 Episode 4
19 May 2022
Pink Clouds
Season 1 Episode 5
19 May 2022
