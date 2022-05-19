В 1 сезоне сериала «Ангелина» в центре событий оказывается девушка по имени Рени Голдберг. Она провела детство в Польше, но, будучи подростком, переехала со своей семьей в Штаты. В 80-е она создала образ секс-идола, превратившись в роскошную пышногрудую блондинку Анджелину. Ее фотографии на многочисленных рекламных щитах, размещенных по всему Лос-Анджелесу, не остались без внимания. При этом никто не знал, кто такая Анджелина, чем она занимается и как приобрела известность. Но когда девушку видели в Голливуде в розовом кадиллаке, она моментально привлекала внимание общественности.