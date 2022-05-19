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Ангелина 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ангелина
Киноафиша Сериалы Ангелина Сезоны Сезон 1

Angelyne
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ангелина»

В 1 сезоне сериала «Ангелина» в центре событий оказывается девушка по имени Рени Голдберг. Она провела детство в Польше, но, будучи подростком, переехала со своей семьей в Штаты. В 80-е она создала образ секс-идола, превратившись в роскошную пышногрудую блондинку Анджелину. Ее фотографии на многочисленных рекламных щитах, размещенных по всему Лос-Анджелесу, не остались без внимания. При этом никто не знал, кто такая Анджелина, чем она занимается и как приобрела известность. Но когда девушку видели в Голливуде в розовом кадиллаке, она моментально привлекала внимание общественности.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ангелина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Машина мечты Dream Machine
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2022
Боги и феи Gods and Fairies
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2022
Светящаяся в темноте Королева Вселенной Glow in the Dark Queen of the Universe
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2022
Поддразнивание The Tease
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2022
Розовые облака Pink Clouds
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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