В 1 сезоне сериала «Дилемма Линкольна» главным героем исследования становится политический лидер США Авраам Линкольн. Он прошел сложный путь, чтобы положить конец рабству. В проекте освещается множество противоречивых мнений относительно этой исторической фигуры и его влияния на жизнь гражданского общества в Америке. Зрители познакомятся с идеями и мыслями знаменитых журналистов, преподавателей и научных исследователей, посвятивших жизнь изучению личности Линкольна, а также увидят редкие архивные материалы, которые позволят глубже взглянуть на известные события и явления.