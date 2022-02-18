Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Lincoln's Dilemma 2022, season 1

Lincoln's Dilemma season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lincoln's Dilemma Seasons Season 1
Lincoln's Dilemma 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Lincoln's Dilemma" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дилемма Линкольна» главным героем исследования становится политический лидер США Авраам Линкольн. Он прошел сложный путь, чтобы положить конец рабству. В проекте освещается множество противоречивых мнений относительно этой исторической фигуры и его влияния на жизнь гражданского общества в Америке. Зрители познакомятся с идеями и мыслями знаменитых журналистов, преподавателей и научных исследователей, посвятивших жизнь изучению личности Линкольна, а также увидят редкие архивные материалы, которые позволят глубже взглянуть на известные события и явления.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.2 IMDb

"Lincoln's Dilemma" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Anti-Slavery Candidate
Season 1 Episode 1
18 February 2022
So You See, the Man Moves
Season 1 Episode 2
18 February 2022
A New Birth of Freedom
Season 1 Episode 3
18 February 2022
A Sacred Effort
Season 1 Episode 4
18 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more