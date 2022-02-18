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Дилемма Линкольна 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дилемма Линкольна
Киноафиша Сериалы Дилемма Линкольна Сезоны Сезон 1

Lincoln's Dilemma 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дилемма Линкольна»

В 1 сезоне сериала «Дилемма Линкольна» главным героем исследования становится политический лидер США Авраам Линкольн. Он прошел сложный путь, чтобы положить конец рабству. В проекте освещается множество противоречивых мнений относительно этой исторической фигуры и его влияния на жизнь гражданского общества в Америке. Зрители познакомятся с идеями и мыслями знаменитых журналистов, преподавателей и научных исследователей, посвятивших жизнь изучению личности Линкольна, а также увидят редкие архивные материалы, которые позволят глубже взглянуть на известные события и явления.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дилемма Линкольна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кандидат против рабства The Anti-Slavery Candidate
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2022
Итак, вы видите, что человек движется So You See, the Man Moves
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2022
Новое рождение Свободы A New Birth of Freedom
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2022
Священное усилие A Sacred Effort
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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