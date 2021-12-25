В 1 сезоне сериала «S.O.S.едки» очаровательная пожилая женщина сдает уютную и недорогую квартиру в Москве. Вот только быстро выясняется, что принадлежит эта жилплощадь совершенно другому человеку, а «риелторша» скрывается с деньгами, подписав договоры сразу с двумя жертвами. В итоге в одной квартире встречаются три ничего не подозревающие девушки, каждая из которых считает себя правомочным жильцом: настоящая хозяйка Ирма и арендаторши Виолетта и Таша. В попытках разобраться, кто прав, а кто виноват, они затевают драку в подъезде, из-за чего без работы и жилья оказывается еще одна девушка – управдом Ксюша.