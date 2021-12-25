Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

S.O.S.edki season 1 watch online

S.O.S.edki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows S.O.S.edki Seasons Season 1
S.O.S.едки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 20 minutes
"S.O.S.edki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «S.O.S.едки» очаровательная пожилая женщина сдает уютную и недорогую квартиру в Москве. Вот только быстро выясняется, что принадлежит эта жилплощадь совершенно другому человеку, а «риелторша» скрывается с деньгами, подписав договоры сразу с двумя жертвами. В итоге в одной квартире встречаются три ничего не подозревающие девушки, каждая из которых считает себя правомочным жильцом: настоящая хозяйка Ирма и арендаторши Виолетта и Таша. В попытках разобраться, кто прав, а кто виноват, они затевают драку в подъезде, из-за чего без работы и жилья оказывается еще одна девушка – управдом Ксюша.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"S.O.S.edki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 December 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 December 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 December 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 December 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 December 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 December 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more