Presumed Innocent 2024, season 1

Presumed Innocent 18+
Season premiere 12 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Presumed Innocent" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Презумпция невиновности» в центре событий оказывается опытный окружной прокурор, который много лет выступал в суде в роли обвинителя. Внезапно руководство поручает ему провести расследование убийства, жертвой которого стала его коллега. Ситуация усугубляется тем, что погибшая, очаровательная молодая девушка, была любовницей главного героя. В ходе следственных мероприятий все улики указывают на него. Начинается громкое судебное разбирательство, прокурор обращается за помощью к опытному адвокату и между делом пытается сделать все, чтобы сохранить свой брак.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
7.7 IMDb

Presumed Innocent List of episodes

Season 1
Season 2
Bases Loaded
Season 1 Episode 1
12 June 2024
People vs. Rozat Sabich
Season 1 Episode 2
12 June 2024
Discovery
Season 1 Episode 3
19 June 2024
The Burden
Season 1 Episode 4
26 June 2024
Pregame
Season 1 Episode 5
3 July 2024
The Elements
Season 1 Episode 6
10 July 2024
The Witness
Season 1 Episode 7
17 July 2024
The Verdict
Season 1 Episode 8
24 July 2024
