В 1 сезоне сериала «Презумпция невиновности» в центре событий оказывается опытный окружной прокурор, который много лет выступал в суде в роли обвинителя. Внезапно руководство поручает ему провести расследование убийства, жертвой которого стала его коллега. Ситуация усугубляется тем, что погибшая, очаровательная молодая девушка, была любовницей главного героя. В ходе следственных мероприятий все улики указывают на него. Начинается громкое судебное разбирательство, прокурор обращается за помощью к опытному адвокату и между делом пытается сделать все, чтобы сохранить свой брак.