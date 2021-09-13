В 1 сезоне сериала «Дело рук утопающих» в небольшом городке Новые Плавни сложилась опасная и полная драматизма ситуация. Из-за проливных дождей, не прекращающихся уже долгое время, этим краям угрожает затопление. Все усугубляется, когда на местной ГЭС повреждается плотина – ведь неподалеку от нее находятся склады с химикатами. Горожане рассчитывают на то, что власти примут меры в экстренных условиях, но они бездействуют. На фоне природной катастрофы двое людей сталкиваются с личными трудностями. Полицейского Алексея Терещенко за нарушение сослали в провинцию, а молодая преподавательница оказалась подозреваемой в убийстве.