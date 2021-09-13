Menu
Delo ruk utopayuschih 2021, season 1

Дело рук утопающих 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Delo ruk utopayuschih" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дело рук утопающих» в небольшом городке Новые Плавни сложилась опасная и полная драматизма ситуация. Из-за проливных дождей, не прекращающихся уже долгое время, этим краям угрожает затопление. Все усугубляется, когда на местной ГЭС повреждается плотина – ведь неподалеку от нее находятся склады с химикатами. Горожане рассчитывают на то, что власти примут меры в экстренных условиях, но они бездействуют. На фоне природной катастрофы двое людей сталкиваются с личными трудностями. Полицейского Алексея Терещенко за нарушение сослали в провинцию, а молодая преподавательница оказалась подозреваемой в убийстве.

Delo ruk utopayuschih List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 September 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 September 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 September 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 September 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 September 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 September 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 September 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 September 2021
