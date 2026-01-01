Menu
Eksperiment 2022, season 1

Эксперимент
Title Сезон 1
Number of episodes 1
Runtime 0 minute
"Eksperiment" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эксперимент» известный психолог Холмогоров принимает клиентов в шикарном офисе и регулярно появляется на телевидении. Однако в руки его конкурентов попадает информация о том, что далеко не все пациенты-мужчины довольны его методами. Выясняется, что с годами он стал холодным и циничным человеком, думающим не о людях, а о деньгах. Более того, некоторые из его очевидных врачебных ошибок уже исправила… простая уборщица бизнес-центра Клавдия, всегда готовая выслушать и поддержать выходящих из его кабинета бедолаг. Чтобы спасти свое доброе имя, Холмогоров соглашается на эксперимент и берет Клаву в партнеры.

Eksperiment List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
