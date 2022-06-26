В 1 сезоне сериала «Должник» бывший боец спецназа Алексей Потапов ведет счастливую и размеренную жизнь со своей семьей. Он буквально носит на руках любимую супругу и с замиранием сердца следит за школьными успехами сына. На жизнь он зарабатывает учительским трудом, возглавив детскую секцию по единоборствам. Однако в один страшный день весь мир Потапова рушится. Влиятельный бизнесмен Семенов на своей крутой иномарке сбивает маленького Даню. Мальчик погибает, а виновник его смерти откупается от полиции. Попытка Алексея отомстить ему самостоятельно завершается тюремным сроком. Но теперь он на свободе и жаждет справедливости.