Dolzhnik season 1 watch online

Dolzhnik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dolzhnik Seasons Season 1
Должник 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Dolzhnik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Должник» бывший боец спецназа Алексей Потапов ведет счастливую и размеренную жизнь со своей семьей. Он буквально носит на руках любимую супругу и с замиранием сердца следит за школьными успехами сына. На жизнь он зарабатывает учительским трудом, возглавив детскую секцию по единоборствам. Однако в один страшный день весь мир Потапова рушится. Влиятельный бизнесмен Семенов на своей крутой иномарке сбивает маленького Даню. Мальчик погибает, а виновник его смерти откупается от полиции. Попытка Алексея отомстить ему самостоятельно завершается тюремным сроком. Но теперь он на свободе и жаждет справедливости.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Dolzhnik" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 June 2022
