Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Diplomat 2019, season 1

The Diplomat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Diplomat Seasons Season 1
Дипломат 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"The Diplomat" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дипломат» потомственный чиновник Министерства иностранных дел Петр Лучников окружен красивыми и хитрыми женщинами. Дипломатия буквально у его в крови, поэтому он всегда может обольстить, умаслить и уговорить кого угодно… кроме, как выясняется, собственных любимых дам. А их в его жизни немало: новая жена Люся, бывшая возлюбленная Маргарита и любовница Ульяна. А ведь еще у него есть лапочка-дочка, невестка и полный офис симпатичных сотрудниц. Ситуация усугубляется, когда на работу к Лучникову нанимается заикающаяся «серая мышка» Инга, которая оказывается дочерью его злейшего врага.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb

The Diplomat List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 September 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 September 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 September 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 September 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 September 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 September 2019
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 September 2019
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 September 2019
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 September 2019
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 September 2019
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 September 2019
Серия 12
Season 1 Episode 12
9 September 2019
Серия 13
Season 1 Episode 13
10 September 2019
Серия 14
Season 1 Episode 14
10 September 2019
Серия 15
Season 1 Episode 15
11 September 2019
Серия 16
Season 1 Episode 16
11 September 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more