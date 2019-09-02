В 1 сезоне сериала «Дипломат» потомственный чиновник Министерства иностранных дел Петр Лучников окружен красивыми и хитрыми женщинами. Дипломатия буквально у его в крови, поэтому он всегда может обольстить, умаслить и уговорить кого угодно… кроме, как выясняется, собственных любимых дам. А их в его жизни немало: новая жена Люся, бывшая возлюбленная Маргарита и любовница Ульяна. А ведь еще у него есть лапочка-дочка, невестка и полный офис симпатичных сотрудниц. Ситуация усугубляется, когда на работу к Лучникову нанимается заикающаяся «серая мышка» Инга, которая оказывается дочерью его злейшего врага.