В 1 сезоне сериала «Дельфин 2» оперативник Андрей Кораблев решает остаться в родном Южноморске. Несмотря на то, что вся его жизнь уже давно протекает в столице, он чувствует, что его долг – спасти малую родину от преступного синдиката. В конце прошлой части Андрею удалось найти и остановить убийцу своего дедушки – бывшего бандита, а ныне нечестного бизнесмена Сергея Боровикова. Однако опыт и друзья-дельфины подсказывают парню, что за Боровиковым стоит еще более опасная и влиятельная фигура. Кроме того, в помощи Андрея нуждаются сотрудница океанографического института Инна и ее подопечная Василиса.