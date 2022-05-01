Menu
Russian
Delfin 2 2023 - 2022, season 1

Дельфин 2 16+
Season premiere 30 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Дельфин 2» оперативник Андрей Кораблев решает остаться в родном Южноморске. Несмотря на то, что вся его жизнь уже давно протекает в столице, он чувствует, что его долг – спасти малую родину от преступного синдиката. В конце прошлой части Андрею удалось найти и остановить убийцу своего дедушки – бывшего бандита, а ныне нечестного бизнесмена Сергея Боровикова. Однако опыт и друзья-дельфины подсказывают парню, что за Боровиковым стоит еще более опасная и влиятельная фигура. Кроме того, в помощи Андрея нуждаются сотрудница океанографического института Инна и ее подопечная Василиса.

0.0
Rate 1 vote
7.2 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 May 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 May 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 May 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 June 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 June 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 June 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
6 June 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
6 June 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
7 June 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
7 June 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
8 June 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
8 June 2022
