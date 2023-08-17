Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dva berega season 1 watch online

Dva berega season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dva berega Seasons Season 1
Dva berega 18+
Title Сезон 1
Season premiere 17 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Dva berega" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Два берега» действие разворачивается в самом начале XX века. Через глухое русское село протекает речка, разделяющая его на две половины. На одном берегу живет семейство Ермаковых, а на другом – Сколчиных. Несмотря на это, соседи ладят между собой и поддерживают друг друга в тяжелые времена. Но все меняется, когда страну накрывает вихрь революции 1917 года. Теперь бывших друзей разделяет не только река, но и настоящая гражданская война. Одни поддерживают «красных», другие – «белых», и этот конфликт интересов заставляет их ополчиться друг на друга. Но однажды наследники двух семей понимают, что безоглядно друг в друга влюблены.

Series rating

5.7
Rate 17 votes
6 IMDb

"Dva berega" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 August 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 August 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 August 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 August 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 August 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 September 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
28 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
28 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more