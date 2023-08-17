В 1 сезоне сериала «Два берега» действие разворачивается в самом начале XX века. Через глухое русское село протекает речка, разделяющая его на две половины. На одном берегу живет семейство Ермаковых, а на другом – Сколчиных. Несмотря на это, соседи ладят между собой и поддерживают друг друга в тяжелые времена. Но все меняется, когда страну накрывает вихрь революции 1917 года. Теперь бывших друзей разделяет не только река, но и настоящая гражданская война. Одни поддерживают «красных», другие – «белых», и этот конфликт интересов заставляет их ополчиться друг на друга. Но однажды наследники двух семей понимают, что безоглядно друг в друга влюблены.