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Два берега 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Два берега
Киноафиша Сериалы Два берега Сезоны Сезон 1

Dva berega 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два берега»

В 1 сезоне сериала «Два берега» действие разворачивается в самом начале XX века. Через глухое русское село протекает речка, разделяющая его на две половины. На одном берегу живет семейство Ермаковых, а на другом – Сколчиных. Несмотря на это, соседи ладят между собой и поддерживают друг друга в тяжелые времена. Но все меняется, когда страну накрывает вихрь революции 1917 года. Теперь бывших друзей разделяет не только река, но и настоящая гражданская война. Одни поддерживают «красных», другие – «белых», и этот конфликт интересов заставляет их ополчиться друг на друга. Но однажды наследники двух семей понимают, что безоглядно друг в друга влюблены.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Два берега» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 июня 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 июня 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 июня 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 июня 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 июня 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 июня 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 июня 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 июня 2024
График выхода всех сериалов
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