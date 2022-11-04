В 1 сезоне сериала «Даркнет» в недалеком будущем человечество разделилось на два лагеря. Одни люди продолжают жить реальной жизнью, а другие с головой погружаются в компьютерную 3D-реальность – Даркнет. Здесь царит абсолютная вседозволенность и свобода от законов социума. Ради собственного удовольствия и развлечения можно насиловать, убивать и даже умирать самому. На физическом теле все это никак не отразится, зато доставит вполне реалистичные ощущения. Этот путь выбирают и главные герои. Скромный программист Хук в Даркнете превращается в развратного владельца борделя, а соцработница Мэйли – продает оружие и сотрудничает с мафией.