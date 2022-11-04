Menu
Darknet season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Darknet Seasons Season 1
Даркнет 18+
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Darknet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Даркнет» в недалеком будущем человечество разделилось на два лагеря. Одни люди продолжают жить реальной жизнью, а другие с головой погружаются в компьютерную 3D-реальность – Даркнет. Здесь царит абсолютная вседозволенность и свобода от законов социума. Ради собственного удовольствия и развлечения можно насиловать, убивать и даже умирать самому. На физическом теле все это никак не отразится, зато доставит вполне реалистичные ощущения. Этот путь выбирают и главные герои. Скромный программист Хук в Даркнете превращается в развратного владельца борделя, а соцработница Мэйли – продает оружие и сотрудничает с мафией.

Series rating

4.4
Rate 11 votes
4.5 IMDb

"Darknet" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 November 2022
