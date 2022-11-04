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Даркнет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Даркнет
Киноафиша Сериалы Даркнет Сезоны Сезон 1

Даркнет 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Даркнет»

В 1 сезоне сериала «Даркнет» в недалеком будущем человечество разделилось на два лагеря. Одни люди продолжают жить реальной жизнью, а другие с головой погружаются в компьютерную 3D-реальность – Даркнет. Здесь царит абсолютная вседозволенность и свобода от законов социума. Ради собственного удовольствия и развлечения можно насиловать, убивать и даже умирать самому. На физическом теле все это никак не отразится, зато доставит вполне реалистичные ощущения. Этот путь выбирают и главные герои. Скромный программист Хук в Даркнете превращается в развратного владельца борделя, а соцработница Мэйли – продает оружие и сотрудничает с мафией.

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Даркнет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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