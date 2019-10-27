В 1 сезоне сериала «Компаньонка» талантливая девушка-фотограф Лиза участвует в фотовыставке. Во время фуршета к ней подходит обаятельный мужчина – бизнесмен Олег Орлов. Слово за слово, Лиза узнает, что у Орлова есть дочка, которая серьезно больна. Девочке нужна любовь и поддержка, но она не подпускает к себе ни отца, ни его новую жену Кристину, потому что скучает по маме. Девушка соглашается помочь Олегу и стать няней и «компаньонкой» Саши. Они находят общий язык, и девочка признается, что по ночам ее преследует призрак матери. Самое удивительное, что этого «духа» начинает видеть и сама Лиза. Она решает выяснить, кто и зачем пугает ребенка.