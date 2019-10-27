Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kompanonka season 1 watch online

Kompanonka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kompanonka Seasons Season 1
Компаньонка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Kompanonka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Компаньонка» талантливая девушка-фотограф Лиза участвует в фотовыставке. Во время фуршета к ней подходит обаятельный мужчина – бизнесмен Олег Орлов. Слово за слово, Лиза узнает, что у Орлова есть дочка, которая серьезно больна. Девочке нужна любовь и поддержка, но она не подпускает к себе ни отца, ни его новую жену Кристину, потому что скучает по маме. Девушка соглашается помочь Олегу и стать няней и «компаньонкой» Саши. Они находят общий язык, и девочка признается, что по ночам ее преследует призрак матери. Самое удивительное, что этого «духа» начинает видеть и сама Лиза. Она решает выяснить, кто и зачем пугает ребенка.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kompanonka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 October 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 October 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 October 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more