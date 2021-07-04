В 1 сезоне сериала «Треугольник судьбы» одаренный начинающий юрист по имени Тимур становится свидетелем весьма неприятного инцидента. Он видит, как «черный риелтор» обманывает пенсионера, лишая его квартиры. Парень решает бороться за справедливость. Но вскоре он понимает, что речь идет не об одном преступнике, а о целой городской мафии, скупающей за бесценок и перепродающей недвижимость. Тимур даже не представляет, в какую войну он случайно ввязался. Чтобы сохранить свой бизнес, преступники готовы лишить его семьи, друзей и доверия людей. Но только сам Тимур может выбрать, на чью сторону встать.