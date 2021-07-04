Menu
Russian
Treugolnik sudby 2021, season 1

Treugolnik sudby season 1 poster
Треугольник судьбы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Treugolnik sudby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Треугольник судьбы» одаренный начинающий юрист по имени Тимур становится свидетелем весьма неприятного инцидента. Он видит, как «черный риелтор» обманывает пенсионера, лишая его квартиры. Парень решает бороться за справедливость. Но вскоре он понимает, что речь идет не об одном преступнике, а о целой городской мафии, скупающей за бесценок и перепродающей недвижимость. Тимур даже не представляет, в какую войну он случайно ввязался. Чтобы сохранить свой бизнес, преступники готовы лишить его семьи, друзей и доверия людей. Но только сам Тимур может выбрать, на чью сторону встать.

Series rating

8.8
Rate 11 votes
8.9 IMDb

"Treugolnik sudby" season 1 list of episodes.

Season 1
1 серия
Season 1 Episode 1
4 July 2021
2 серия
Season 1 Episode 2
4 July 2021
3 серия
Season 1 Episode 3
4 July 2021
4 серия
Season 1 Episode 4
4 July 2021
