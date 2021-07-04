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Треугольник судьбы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Треугольник судьбы
Киноафиша Сериалы Треугольник судьбы Сезоны Сезон 1

Треугольник судьбы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Треугольник судьбы»

В 1 сезоне сериала «Треугольник судьбы» одаренный начинающий юрист по имени Тимур становится свидетелем весьма неприятного инцидента. Он видит, как «черный риелтор» обманывает пенсионера, лишая его квартиры. Парень решает бороться за справедливость. Но вскоре он понимает, что речь идет не об одном преступнике, а о целой городской мафии, скупающей за бесценок и перепродающей недвижимость. Тимур даже не представляет, в какую войну он случайно ввязался. Чтобы сохранить свой бизнес, преступники готовы лишить его семьи, друзей и доверия людей. Но только сам Тимур может выбрать, на чью сторону встать.

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Список серий 1-го сезона сериала «Треугольник судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2021
2 серия
Сезон 1 Серия 2
4 июля 2021
3 серия
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2021
4 серия
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2021
График выхода всех сериалов
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