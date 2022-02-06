В 1 сезоне сериала «Деревянный гребешок» юная Анастасия счастлива с любимым мужчиной и собирается замуж. Незадолго до свадьбы Настя получает странное наследство – старинный гребень, принадлежавший когда-то ее бабушке – настоящей цыганке и колдунье Лале. Однако этот семейный талисман не приносит ей счастья. Брак срывается, когда жениха внезапно обвиняют в убийстве их общего друга. Он оказывается за решеткой, а Настя обещает себе во что бы то ни стало разобраться в причинах трагедии и найти настоящего виновника преступления. Спустя много лет она становится следователем. Но гребень по-прежнему хранится в ее семье.