Derevyannyy grebeshok 2022, season 1

Derevyannyy grebeshok season 1 poster
Деревянный гребешок 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Derevyannyy grebeshok" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Деревянный гребешок» юная Анастасия счастлива с любимым мужчиной и собирается замуж. Незадолго до свадьбы Настя получает странное наследство – старинный гребень, принадлежавший когда-то ее бабушке – настоящей цыганке и колдунье Лале. Однако этот семейный талисман не приносит ей счастья. Брак срывается, когда жениха внезапно обвиняют в убийстве их общего друга. Он оказывается за решеткой, а Настя обещает себе во что бы то ни стало разобраться в причинах трагедии и найти настоящего виновника преступления. Спустя много лет она становится следователем. Но гребень по-прежнему хранится в ее семье.

Series rating

0.0
"Derevyannyy grebeshok" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 February 2022
