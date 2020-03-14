В 1 сезоне сериала «Наша доктор» молодая девушка Мария работает детским хирургом в престижной частной клинике под руководством своего родного отца и наставника – профессора медицины Лукаша. Ежедневно она спасает жизни малышей, но однажды ее операция заканчивается неудачно, и маленькая девочка Майя Громова впадает в кому. Отец не может простить Маше такой ошибки и отстраняет ее от работы. Ситуацию усугубляет ушлая и хитрая невеста Лукаша Полина, которая настраивает профессора против дочери. Девушка устраивается участковым врачом в самую обычную детскую поликлинику и начинает свой путь заново.