Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nasha doktor 2020, season 1

Nasha doktor season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nasha doktor Seasons Season 1
Наша доктор 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nasha doktor" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наша доктор» молодая девушка Мария работает детским хирургом в престижной частной клинике под руководством своего родного отца и наставника – профессора медицины Лукаша. Ежедневно она спасает жизни малышей, но однажды ее операция заканчивается неудачно, и маленькая девочка Майя Громова впадает в кому. Отец не может простить Маше такой ошибки и отстраняет ее от работы. Ситуацию усугубляет ушлая и хитрая невеста Лукаша Полина, которая настраивает профессора против дочери. Девушка устраивается участковым врачом в самую обычную детскую поликлинику и начинает свой путь заново.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Nasha doktor List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 March 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 March 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more