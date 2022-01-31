Menu
Dom Bobrinskih 2022, season 1

Дом Бобринских
Title Сезон 1
Season premiere 31 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 24 minutes
"Dom Bobrinskih" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дом Бобринских» потомок древнего дворянского рода Александр Бобринский едва сводит концы с концами. Бизнес идет из рук вон плохо, а фамильный дом его семейства не только давно требует ремонта, но и может быть отобран в собственность города. Чтобы не подвести своих родных, Александр решается на крайние меры: он просит помощи у предков. Однако импровизированный спиритический сеанс проходит не по плану, и в гостиной дома в XXI веке появляется граф Андрей Бобринский из XIX века. Он переносится прямо с собственной свадьбы и теперь рискует не успеть зачать наследника в прошлом.

Dom Bobrinskih List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 January 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 January 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 February 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 February 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 February 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 February 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
8 February 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
8 February 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 February 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
9 February 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 February 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
14 February 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
15 February 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
15 February 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
16 February 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
16 February 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
21 February 2022
Сезон 20
Season 1 Episode 20
21 February 2022
Серия 21
Season 1 Episode 21
22 February 2022
Серия 22
Season 1 Episode 22
22 February 2022
Серия 23
Season 1 Episode 23
23 February 2022
Серия 24
Season 1 Episode 24
23 February 2022
