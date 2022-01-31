В 1 сезоне сериала «Дом Бобринских» потомок древнего дворянского рода Александр Бобринский едва сводит концы с концами. Бизнес идет из рук вон плохо, а фамильный дом его семейства не только давно требует ремонта, но и может быть отобран в собственность города. Чтобы не подвести своих родных, Александр решается на крайние меры: он просит помощи у предков. Однако импровизированный спиритический сеанс проходит не по плану, и в гостиной дома в XXI веке появляется граф Андрей Бобринский из XIX века. Он переносится прямо с собственной свадьбы и теперь рискует не успеть зачать наследника в прошлом.