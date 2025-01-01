Menu
18+ 2022, season 1

18+
Title Сезон 1
Number of episodes 9
Runtime 0 minute
"18+ " season 1 description

В 1 сезоне сериала «18+» в центре событий оказываются супруги Валерия и Владислав, которые столкнулись с финансовыми неприятностями. После того как герои влезли в большие долги, им пришлось экстренно искать способ поправить свое бедственное материальное положение. Раздумывая над тем, где бы в кратчайшие сроки заработать приличную сумму денег, они натыкаются на объявление о вебкам-студии. Попасть в этот мир достаточно легко: надо просто нажать REC в своем гаджете и снять откровенное видео. Бесшабашной Лере такой вариант заработка приходится по душе, а застенчивый умник Влад готов на все ради любимой.

18+ List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
