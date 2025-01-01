В 1 сезоне сериала «18+» в центре событий оказываются супруги Валерия и Владислав, которые столкнулись с финансовыми неприятностями. После того как герои влезли в большие долги, им пришлось экстренно искать способ поправить свое бедственное материальное положение. Раздумывая над тем, где бы в кратчайшие сроки заработать приличную сумму денег, они натыкаются на объявление о вебкам-студии. Попасть в этот мир достаточно легко: надо просто нажать REC в своем гаджете и снять откровенное видео. Бесшабашной Лере такой вариант заработка приходится по душе, а застенчивый умник Влад готов на все ради любимой.