Agentstvo «Spravedlivost» season 1 watch online

Agentstvo «Spravedlivost» season 1 poster
Агентство «Справедливость» 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Agentstvo «Spravedlivost»" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Агентство “Справедливость”» Александр Косарев слывет неподкупным судьей. Он считает, что люди независимо от их статуса равны перед законом. Герой возглавляет судебное отделение в небольшом городе под Москвой. Одним из тех, кого Косарев приговорил к тюремному заключению, стал следователь Константин Холмогоров – он отправился в тюрьму на семь лет за фальсификацию улик по делу, связанному с одним насильником. После выхода Холмогорова на свободу кто-то убил маньяка, которому следователь когда-то пытался подбросить улики. Полицейские убеждены, что к этому причастен Холмогоров, но у судьи другое мнение на этот счет. На этот раз он намерен помочь следователю.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.5 IMDb

"Agentstvo «Spravedlivost»" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 December 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 December 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 December 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 December 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
30 December 2022
