В 1 сезоне сериала «Агентство “Справедливость”» Александр Косарев слывет неподкупным судьей. Он считает, что люди независимо от их статуса равны перед законом. Герой возглавляет судебное отделение в небольшом городе под Москвой. Одним из тех, кого Косарев приговорил к тюремному заключению, стал следователь Константин Холмогоров – он отправился в тюрьму на семь лет за фальсификацию улик по делу, связанному с одним насильником. После выхода Холмогорова на свободу кто-то убил маньяка, которому следователь когда-то пытался подбросить улики. Полицейские убеждены, что к этому причастен Холмогоров, но у судьи другое мнение на этот счет. На этот раз он намерен помочь следователю.