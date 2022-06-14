В 1 сезоне сериала «Акула» сотрудники правоохранительных органов Александр Кулаков «Акула» и Виктор Дроздов «Дрозд» пользуются уважением коллег. Начальство тоже довольно их службой и часто ставит в пример новичкам. Акула и Дрозд – не просто коллеги, но и лучшие друзья. Кажется, в их жизни все складывается отлично: оба парня удачно женаты и реализованы в своем деле. Однако никто не знает, что герои являются высококлассными профессионалами не только в уголовном розыске. В свободное время они помогают бизнесмену Григорию Шаповалову, известному в криминальных кругах под прозвищем Шульц.