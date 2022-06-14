Menu
Russian
Akula 2022, season 1

Акула 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Akula" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Акула» сотрудники правоохранительных органов Александр Кулаков «Акула» и Виктор Дроздов «Дрозд» пользуются уважением коллег. Начальство тоже довольно их службой и часто ставит в пример новичкам. Акула и Дрозд – не просто коллеги, но и лучшие друзья. Кажется, в их жизни все складывается отлично: оба парня удачно женаты и реализованы в своем деле. Однако никто не знает, что герои являются высококлассными профессионалами не только в уголовном розыске. В свободное время они помогают бизнесмену Григорию Шаповалову, известному в криминальных кругах под прозвищем Шульц.

"Akula" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 June 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 June 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 June 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 June 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 June 2022
