В 1 сезоне сериала «Акушерка. Новые серии» Татьяна Скворцова теперь возглавляет родильное отделение, которое открылось при многопрофильной клинике в городке Озерске. Героиня довольна новым местом работы, несмотря на то что формально оно считается понижением. Зато теперь Таня избавлена от ненавистной административной работы и может полностью посвятить себя любимому делу – помощи роженицам. Но больше всего Скворцова радуется тому, что рядом с ней ее возлюбленный Сергей Зуев. Однако идиллия в их отношениях заканчивается слишком быстро, и Таня вынуждена помогать не только будущим матерям, но и своему избраннику.