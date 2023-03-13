Menu
Akusherka. Pobochnyy effekt 2023, season 1

Akusherka. Pobochnyy effekt season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Akusherka. Pobochnyy effekt Seasons Season 1
Акушерка. Побочный эффект 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Акушерка. Новые серии» Татьяна Скворцова теперь возглавляет родильное отделение, которое открылось при многопрофильной клинике в городке Озерске. Героиня довольна новым местом работы, несмотря на то что формально оно считается понижением. Зато теперь Таня избавлена от ненавистной административной работы и может полностью посвятить себя любимому делу – помощи роженицам. Но больше всего Скворцова радуется тому, что рядом с ней ее возлюбленный Сергей Зуев. Однако идиллия в их отношениях заканчивается слишком быстро, и Таня вынуждена помогать не только будущим матерям, но и своему избраннику.

5.0
Rate 11 votes
5.1 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 March 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 March 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 March 2023
