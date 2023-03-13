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Акушерка. Новые серии 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акушерка. Новые серии
Киноафиша Сериалы Акушерка. Новые серии Сезоны Сезон 1

Акушерка. Побочный эффект 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акушерка. Новые серии»

В 1 сезоне сериала «Акушерка. Новые серии» Татьяна Скворцова теперь возглавляет родильное отделение, которое открылось при многопрофильной клинике в городке Озерске. Героиня довольна новым местом работы, несмотря на то что формально оно считается понижением. Зато теперь Таня избавлена от ненавистной административной работы и может полностью посвятить себя любимому делу – помощи роженицам. Но больше всего Скворцова радуется тому, что рядом с ней ее возлюбленный Сергей Зуев. Однако идиллия в их отношениях заканчивается слишком быстро, и Таня вынуждена помогать не только будущим матерям, но и своему избраннику.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Акушерка. Новые серии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2023
График выхода всех сериалов
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