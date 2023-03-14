Menu
Gotham Knights 2023, season 1

Gotham Knights
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Gotham Knights" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рыцари Готэма действие происходит на улицах Готэм-Сити после того, как Брюс Уэйн погиб. После гибели как Бэтмена, так и комиссара Джеймса Гордона криминальная ситуация в городе ухудшилась. Многие преступники почувствовали себя безнаказанно. На улицах начали орудовать члены секретной организации Суд Сов. Место Бэтмена вскоре займут его последователи — Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бетгел. Им предстоит встать на страже Готэма и защищать мирных граждан от злоумышленников. Но сначала банде предстоит отстоять собственную честь и восстановить репутацию.

5.3 IMDb
"Gotham Knights" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
14 March 2023
Scene of the Crime
Season 1 Episode 2
21 March 2023
Under Pressure
Season 1 Episode 3
28 March 2023
Of Butchers and Betrayals
Season 1 Episode 4
4 April 2023
More Money, More Problems
Season 1 Episode 5
11 April 2023
A Chill in Gotham
Season 1 Episode 6
25 April 2023
Bad to Be Good
Season 1 Episode 7
2 May 2023
Belly of the Beast
Season 1 Episode 8
9 May 2023
Dark Knight of the Soul
Season 1 Episode 9
23 May 2023
Poison Pill
Season 1 Episode 10
30 May 2023
Daddy Issues
Season 1 Episode 11
6 June 2023
City of Owls
Season 1 Episode 12
20 June 2023
Night of the Owls
Season 1 Episode 13
27 June 2023
