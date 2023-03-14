В 1 сезоне сериала «Рыцари Готэма действие происходит на улицах Готэм-Сити после того, как Брюс Уэйн погиб. После гибели как Бэтмена, так и комиссара Джеймса Гордона криминальная ситуация в городе ухудшилась. Многие преступники почувствовали себя безнаказанно. На улицах начали орудовать члены секретной организации Суд Сов. Место Бэтмена вскоре займут его последователи — Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бетгел. Им предстоит встать на страже Готэма и защищать мирных граждан от злоумышленников. Но сначала банде предстоит отстоять собственную честь и восстановить репутацию.