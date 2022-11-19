Menu
More Than Love season 1 watch online

More Than Love season 1 poster
Kinoafisha TV Shows More Than Love Seasons Season 1

Больше, чем любовь 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"More Than Love" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Больше, чем любовь» юная красавица Вика живет счастливой, полноценной жизнью. Родители души в ней не чают, любимая работа ежедневно радует, жених окружает заботой и одаривает подарками. Но однажды все в одночасье меняется. После страшной аварии на дороге Виктория оказывается в инвалидном кресле. Ее карьера из-за травмы рушится, а любимый мужчина уходит, оставив ее наедине с проблемами. Девушка уверена, что во всех этих несчастьях виноват Артем – водитель машины, с которой она столкнулась. Парень тоже чувствует свою ответственность, а потому решает сам заботиться о Вике.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
"More Than Love" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 November 2022
