В 1 сезоне сериала «Больше, чем любовь» юная красавица Вика живет счастливой, полноценной жизнью. Родители души в ней не чают, любимая работа ежедневно радует, жених окружает заботой и одаривает подарками. Но однажды все в одночасье меняется. После страшной аварии на дороге Виктория оказывается в инвалидном кресле. Ее карьера из-за травмы рушится, а любимый мужчина уходит, оставив ее наедине с проблемами. Девушка уверена, что во всех этих несчастьях виноват Артем – водитель машины, с которой она столкнулась. Парень тоже чувствует свою ответственность, а потому решает сам заботиться о Вике.