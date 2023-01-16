В 1 сезоне сериала «Безсоновъ» в конце XIX века в Петербурге происходит череда загадочных убийств. Все жертвы – молодые женщины, как дворянского, так и простого происхождения. Улики приводят полицейских к наследнику старинного рода – князю Николаю Безсонову. Молодого человека обвиняют в пособничестве убийце. Однако он не признает вину и решает самостоятельно вернуть свое доброе имя. Выясняется, что Николай обладает редкими для своего времени способностями: отменной памятью, железной логикой и незаурядным умом. Эти качества позволяют ему найти настоящего преступника. После этого князь понимает, что его призвание – расследования.