Bezsonov 2023, season 1

Безсоновъ 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Bezsonov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Безсоновъ» в конце XIX века в Петербурге происходит череда загадочных убийств. Все жертвы – молодые женщины, как дворянского, так и простого происхождения. Улики приводят полицейских к наследнику старинного рода – князю Николаю Безсонову. Молодого человека обвиняют в пособничестве убийце. Однако он не признает вину и решает самостоятельно вернуть свое доброе имя. Выясняется, что Николай обладает редкими для своего времени способностями: отменной памятью, железной логикой и незаурядным умом. Эти качества позволяют ему найти настоящего преступника. После этого князь понимает, что его призвание – расследования.

7.3 IMDb
Bezsonov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 January 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 January 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 January 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 January 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 January 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 January 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 January 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 January 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
24 January 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 January 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
25 January 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
25 January 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
26 January 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
26 January 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
27 January 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
27 January 2023
TV series release schedule
