Tales of the Walking Dead season 1 watch online

Tales of the Walking Dead season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tales of the Walking Dead Seasons Season 1
Tales of the Walking Dead
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 42 minutes
"Tales of the Walking Dead" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Истории ходячих мертвецов» история разворачивается во времена зомби-апокалипсиса. Не одно поколение людей уже выросло в мире, где по улицам бродят покойники. В центре событий оказываются как незнакомые, так и хорошо узнаваемые персонажи из киновселенной «Ходячих мертвецов». Проект основан на новых идеях и перспективах, а также воплощает в жизнь сюжеты, которые являются предысториями персонажей и заключают в себе автономные события, связанные с ними. Многие участники событий уже хорошо знакомы зрителю, но в антологии появятся и новые персонажи, а также целые сюжетные линии, связанные с ними.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
5.9 IMDb

"Tales of the Walking Dead" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Evie; Joe
Season 1 Episode 1
11 August 2022
Blair; Gina
Season 1 Episode 2
14 August 2022
Dee
Season 1 Episode 3
21 August 2022
Amy; Dr. Everett
Season 1 Episode 4
28 August 2022
Davon
Season 1 Episode 5
4 September 2022
La Doña
Season 1 Episode 6
11 September 2022
