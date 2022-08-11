В 1 сезоне сериала «Истории ходячих мертвецов» история разворачивается во времена зомби-апокалипсиса. Не одно поколение людей уже выросло в мире, где по улицам бродят покойники. В центре событий оказываются как незнакомые, так и хорошо узнаваемые персонажи из киновселенной «Ходячих мертвецов». Проект основан на новых идеях и перспективах, а также воплощает в жизнь сюжеты, которые являются предысториями персонажей и заключают в себе автономные события, связанные с ними. Многие участники событий уже хорошо знакомы зрителю, но в антологии появятся и новые персонажи, а также целые сюжетные линии, связанные с ними.