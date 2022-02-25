В 1 сезоне сериала «Ювенальный суд» главная героиня недавно была назначена на должность судьи. Строгая дама, облаченная в мантию, будет выносить приговоры по делам, где в качестве одной из сторон выступают несовершеннолетние. В глубине души героиня испытывает неприязненные чувства к малолетним преступникам, поскольку еще в детстве сама была участницей такого рода происшествия. С каждым новым разбирательством в зале суда ей приходится справляться с болезненными воспоминаниями, чтобы сохранять беспристрастность и вершить суд по справедливости. Но порой это оказывается нелегко.