Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Juvenile Justice 2022, season 1

Juvenile Justice season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Juvenile Justice Seasons Season 1

Juvenile Justice 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Juvenile Justice" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ювенальный суд» главная героиня недавно была назначена на должность судьи. Строгая дама, облаченная в мантию, будет выносить приговоры по делам, где в качестве одной из сторон выступают несовершеннолетние. В глубине души героиня испытывает неприязненные чувства к малолетним преступникам, поскольку еще в детстве сама была участницей такого рода происшествия. С каждым новым разбирательством в зале суда ей приходится справляться с болезненными воспоминаниями, чтобы сохранять беспристрастность и вершить суд по справедливости. Но порой это оказывается нелегко.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
Juvenile Justice List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
25 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 February 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 February 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 February 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more