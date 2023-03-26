В 1 сезоне сериала «Кроличья нора» в центре событий оказывается частный агент Джеймс Вейр, настоящий профессионал и легенда в мире корпоративного шпионажа. Услуги Вейра стоят немало, но он гарантирует результат. Устроить диверсию в конкурирующей фирме? Легко! Подставить соперника под удар СМИ и полиции? Проще некуда! Похитить корпоративную тайну? Выписывайте чек! Но однажды Джеймс попадает в криминальную «кроличью нору» посерьезнее. Когда кто-то убивает могущественного бизнесмена, державшего в кулаке всю страну, под подозрением оказывается недавно работавший с ним Вейр. Теперь его ждет паутина манипуляций, дезинформации и политики.