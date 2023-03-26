Menu
Rabbit Hole 2023, season 1

Rabbit Hole season 1 poster
Rabbit Hole
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Rabbit Hole" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кроличья нора» в центре событий оказывается частный агент Джеймс Вейр, настоящий профессионал и легенда в мире корпоративного шпионажа. Услуги Вейра стоят немало, но он гарантирует результат. Устроить диверсию в конкурирующей фирме? Легко! Подставить соперника под удар СМИ и полиции? Проще некуда! Похитить корпоративную тайну? Выписывайте чек! Но однажды Джеймс попадает в криминальную «кроличью нору» посерьезнее. Когда кто-то убивает могущественного бизнесмена, державшего в кулаке всю страну, под подозрением оказывается недавно работавший с ним Вейр. Теперь его ждет паутина манипуляций, дезинформации и политики.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"Rabbit Hole" season 1 list of episodes.

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
26 March 2023
At Any Given Moment
Season 1 Episode 2
26 March 2023
The Algorithms of Control
Season 1 Episode 3
2 April 2023
The Person in Your Ear
Season 1 Episode 4
9 April 2023
Tom
Season 1 Episode 5
16 April 2023
The Playbook
Season 1 Episode 6
23 April 2023
Gilgamesh
Season 1 Episode 7
30 April 2023
Ace in the Hole
Season 1 Episode 8
7 May 2023
