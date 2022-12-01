Menu
Title Сезон 1
Season premiere 1 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 25 minutes
В 1 сезоне сериала «Замерзшие» события разворачиваются в северном городке Костомукша, расположенном в Карельской республике. На заснеженном шоссе в заледеневшей машине полицейские нашли замерзшее тело женщины. Погибшая оказалась супругой сотрудника правоохранительных органов Евгения Рудина. Герой впал в бессильную ярость и принял решение во что бы то ни стало отомстить за смерть любимой. Действуя без разбора, он начинает причинять вред даже своим близким. Одержимый жаждой мести, Евгений неожиданно обретает поддержку в лице парня по имени Митя. Юноша ведет себя очень странно...

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 December 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 December 2022
