В 1 сезоне сериала «Замерзшие» события разворачиваются в северном городке Костомукша, расположенном в Карельской республике. На заснеженном шоссе в заледеневшей машине полицейские нашли замерзшее тело женщины. Погибшая оказалась супругой сотрудника правоохранительных органов Евгения Рудина. Герой впал в бессильную ярость и принял решение во что бы то ни стало отомстить за смерть любимой. Действуя без разбора, он начинает причинять вред даже своим близким. Одержимый жаждой мести, Евгений неожиданно обретает поддержку в лице парня по имени Митя. Юноша ведет себя очень странно...