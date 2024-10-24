Menu
Lihie season 1 watch online

Lihie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lihie Seasons Season 1
Lihie 18+
Title Сезон 1
Season premiere 24 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Lihie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лихие» в центре событий оказываются представители дальневосточной ОПГ «Общак». В основе истории лежат реальные воспоминания одного из членов банды – Евгения Демина. Мальчику было около шести лет, когда отец в первый раз отправился с ним на охоту. А еще через семь лет ребенок вместе со своим родителем Павлом совершил первое заказное преступление. На протяжении последующих десяти лет Павел и Евгений являлись штатными киллерами ячейки ОПГ в Хабаровске. Лидеры группировки превратили ее в преступную империю, которая контролировала малый и средний бизнес на 14 процентах российской территории.

Series rating

7.2
Rate 51 votes
6.8 IMDb

"Lihie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 October 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 December 2024
