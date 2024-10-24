В 1 сезоне сериала «Лихие» в центре событий оказываются представители дальневосточной ОПГ «Общак». В основе истории лежат реальные воспоминания одного из членов банды – Евгения Демина. Мальчику было около шести лет, когда отец в первый раз отправился с ним на охоту. А еще через семь лет ребенок вместе со своим родителем Павлом совершил первое заказное преступление. На протяжении последующих десяти лет Павел и Евгений являлись штатными киллерами ячейки ОПГ в Хабаровске. Лидеры группировки превратили ее в преступную империю, которая контролировала малый и средний бизнес на 14 процентах российской территории.