В 1 сезоне сериала «Классная Катя» действие происходит в маленьком подмосковном городке. В центре событий оказывается дочь мэра Катерина, которая отличается взрывным и капризным характером. Отец, устав от выходок своего чада, в качестве наказания и на благо своей политической карьере отправил Катю на работу в местную общеобразовательную школу. Дерзкая и бесшабашная девушка становится учительницей географии. Кроме того, перед Катей встает задача не из простых: вызвать уважение школьников, а также расположить к себе коллег-преподавателей, чтобы способствовать повышению рейтингов отца.