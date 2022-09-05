Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Klassnaya Katya 2022, season 1

Klassnaya Katya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Klassnaya Katya Seasons Season 1
Классная Катя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"Klassnaya Katya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Классная Катя» действие происходит в маленьком подмосковном городке. В центре событий оказывается дочь мэра Катерина, которая отличается взрывным и капризным характером. Отец, устав от выходок своего чада, в качестве наказания и на благо своей политической карьере отправил Катю на работу в местную общеобразовательную школу. Дерзкая и бесшабашная девушка становится учительницей географии. Кроме того, перед Катей встает задача не из простых: вызвать уважение школьников, а также расположить к себе коллег-преподавателей, чтобы способствовать повышению рейтингов отца.

Series rating

5.1
Rate 14 votes
5 IMDb

Klassnaya Katya List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 September 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 September 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 September 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 September 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
15 September 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 September 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 September 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 September 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 September 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
26 September 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
27 September 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
28 September 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
29 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more