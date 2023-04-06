В 1 сезоне сериала «Grease: Rise of the Pink Ladies» события разворачиваются в 1950-е годы, в калифорнийской школе Райделл Хай. В центре сюжета оказываются старшеклассники Дэнни Зуко и Сэнди Олссен, которые принадлежат к разным компаниям. Герои случайно знакомятся на пляже летом и уже тогда испытывают влечение друг к другу. При этом Сэнди – скромница и отличница, а Дэнни – лидер школьной банды, имиджу которого может навредить связь с «приличной» девочкой. Он делает вид, что не помнит об их пляжном романе, а Сэнди продолжает тихо страдать по юноше. Вскоре местная женская группа «Леди в розовом» принимает Олссен в свои ряды и пытается изменить ее стиль.