Season premiere 6 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Grease: Rise of the Pink Ladies» события разворачиваются в 1950-е годы, в калифорнийской школе Райделл Хай. В центре сюжета оказываются старшеклассники Дэнни Зуко и Сэнди Олссен, которые принадлежат к разным компаниям. Герои случайно знакомятся на пляже летом и уже тогда испытывают влечение друг к другу. При этом Сэнди – скромница и отличница, а Дэнни – лидер школьной банды, имиджу которого может навредить связь с «приличной» девочкой. Он делает вид, что не помнит об их пляжном романе, а Сэнди продолжает тихо страдать по юноше. Вскоре местная женская группа «Леди в розовом» принимает Олссен в свои ряды и пытается изменить ее стиль.

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb

We're Gonna Rule the School
Season 1 Episode 1
6 April 2023
Too Pure to Be Pink
Season 1 Episode 2
6 April 2023
So This Is Rydell
Season 1 Episode 3
13 April 2023
If You Can't Be an Athlete, Be an Athletic Supporter
Season 1 Episode 4
20 April 2023
You Can't Just Walk Out of a Drive-In
Season 1 Episode 5
27 April 2023
Sloppy Seconds Ain't My Style
Season 1 Episode 6
4 May 2023
Cruisin' For Bruisin'
Season 1 Episode 7
11 May 2023
Or At The High School Dance...
Season 1 Episode 8
18 May 2023
You're Dropping Out of Rydell?
Season 1 Episode 9
25 May 2023
Racing for Pinks
Season 1 Episode 10
1 June 2023
